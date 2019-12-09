В Ленобласти начала работать информационная система по доступу к услугам образования

В Ленобласти запустили государственную информационную систему «Современное образование Ленинградской области», которая станет единой точкой доступа к услугам и сервисам для участников образовательного проекта.

Платформа объединяет в себе региональную базу образовательных организаций, единый информационный образовательный портал, электронную школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов, сообщает online47.ru.

Уже сейчас все эти семь подсистем начали функционировать и ими могут воспользоваться жители Ленобласти. Сервисы и ресурсы новой онлайн-платформы можно найти на едином информационном образовательном портале Ленинградской области https://obr.lenreg.ru/. Для удобства он делится на три категории: дошкольное, общее и профессиональное образование.

Платформа предоставляет свои услуги для всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей, учителей, органов управления образованием. Например, с ее помощью можно онлайн записать ребенка в секции или кружки, а студенты могут пройти профдиагностические тесты и онлайн-консультации от лучших региональных наставников в сфере образования, чтобы лучше познакомиться с различными профессиями и ведущими работодателями Ленинградской области. Для сотрудников сферы образования новая система поможет сделать проще работу по формированию и отправке отчетности.