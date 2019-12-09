МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря и обсудят международные и двусторонние вопросы, сообщили в пресс-службе МИД.

«10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений», – сообщили в дипведомстве.

Ранее Госдеп анонсировал встречу глав МИД России и США. По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10.30 по местному времени (18.30 мск), а совместная пресс-конференция намечена на 13.15 по местному времени (21.15 мск).

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