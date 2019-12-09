Госдеп анонсировал встречу глав МИД России и США

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в графике Госдепартамента.

По версии Госдепа, встреча запланирована на 10 декабря. После переговоров, которые начнутся в 10.30 (18.30 мск), и общения в формате рабочего обеда министры проведут совместную пресс-конференцию, которая намечена на 13.15 (21.15 мск), передает ТАСС.

Тем временем помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил телеканалу CBS, что не исключает возможности встречи главы МИД России с американским лидером Дональдом Трампом.

По его словам, это отвечало бы принципам взаимности, поскольку президент России Владимир Путин встречался с главой Госдепа во время визита Помпео в Москву. О'Брайен отметил также, что в случае встречи Трамп и Лавров «обсудят в целом тему контроля над вооружениями».

По данным источников The Washington Post в Белом доме, 10 декабря в Вашингтоне Помпео намерен обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Напомним, в прошлый четверг Путин предложил США без всяких условий продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трампу придется согласиться на предложение Путина.

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