Украинский шпион приговорен к 14 годам в ДНР

Суд в ДНР приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, рассказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.

«Установлено, что гражданин с июня по октябрь 2017 года, периодически приезжая на территорию ДНР, действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, собирал сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, представляющих интерес для СБУ. Собранные материалы обвиняемый передавал сотрудниками СБУ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, подозреваемый выполнял и другие задания Службы безопасности Украины, «направленные на содействие совершению преступлений террористической направленности на территории ДНР».

«Уголовное дело рассмотрено Апелляционной палатой Верховного суда ДНР. Подсудимый осужден к 14 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – заявили в прокуратуре.

Напомним, в пятницу в ДНР жителя Донецка осудили на 17 лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

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