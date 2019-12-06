Жителя ДНР осудили за шпионаж в пользу Украины

В ДНР жителя Донецка осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщила генпрокуратура республики.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что житель Донецка гражданин «А», из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Марьинка» для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый, по данным Генпрокуратуры, знал, что поставленные украинской спецслужбой задачи направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР.

Апелляционная палата Верховного суда республики приговорила его к 17 годам строгого режима.

В мае в ДНР местного жителя приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу Украины, осужденный также был причастен к покушению на командира ополченцев Михаила Толстых с позывным «Гиви».