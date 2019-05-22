В ДНР осудили причастного к покушению на Гиви жителя республики

Жителя ДНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу Украины, осужденный также был причастен к покушению на командира ополченцев Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Осужденный Дмитрий Батрак с 2016 года снимал на фото и видео административные здания Донецка, данные о местоположении воинских частей и сведения по слежке за личными авто сотрудников силовых ведомств, говорится в сообщении на сайте министерства госбезопасности ДНР.

Батрак с помощью мессенджеров передавал эти данные сотрудникам СБУ, уточняет ведомство.

Также осужденный участвовал в выполнении задания СБУ по покупке и передаче сим-карт мобильного оператора, использовавшихся для организации покушения на Михаила Толстых (Гиви).

Отмечается, что Батрак согласился на сотрудничество с СБУ в результате психологического давления.

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (известный как Гиви) погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».