Разработаны первые шесть нацстандартов «зеленой» продукции

Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало национальные стандарты экологически чистой сельхозпродукции, первые шесть из них утверждены в ведомстве, говорится в сообщении организации.

«Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало и подготовило 6 национальных стандартов на «зеленую» продукцию, они утверждены в Росстандарте», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что стандарты описывают общие требования, термины и определения сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, оценки соответствия, оговариваются производство, транспортировка, хранение, а также требования к минеральным удобрениям



С помощью стандартов производители смогут подтверждать переход от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов и применять соответствующую маркировку.

«Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских «зеленых брендов». При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере «точного» сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза 66/2010 «Об экологическом знаке Европейского союза», – сообщили в Роскачестве.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как натуральные продукты отделят от всех остальных.

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