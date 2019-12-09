На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскрыл, в чем заключается придуманный Киевом сценарий реинтеграции Донбасса.

По словам Гончарука, «План «А» состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем», передает РИА «Новости».

«Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс – это территория Украины и там живут украинцы», –заявил Гончарук в эфире телеканала «1+1».

Напомним, в субботу СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Ранее сообщалось, что Киев перед «нормандской» встречей утвердил сценарии пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах по реинтеграции, которые подразумевают принудительное переселение миллионов людей.

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