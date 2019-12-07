СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в ходе субботнего заседания в преддверии саммита в «нормандском формате», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», – приводит его слова Gazeta.ua.

Данилов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский едет на саммит в «нормандском» формате «вооруженным» информацией. По его словам, у Украины «есть повод для оптимизма».

Представители Украины затронут, в частности, темы прекращения огня в Донбассе, статуса Крыма, восстановления контроля Киева над украинско-российской границей и возвращения украинских заключенных, передает ТАСС слова Данилова, прозвучавшие в эфире украинского «Пятого канала».

Представлять Украину будет «команда не более 10 человек», уточнил он.

Ранее Данилов сообщил, что Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса на встрече «нормандской четверки» в Париже.

Напомним, переговоры «нормандской четверки» запланированы на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД