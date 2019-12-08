В онкоцентре Блохина из-за осложнений после операции умерли два подростка

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина скончались два подростка, у обоих развились осложнения после трансплантации, сообщили в пресс-службе столичного медучреждения.

«НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом», – приводит сообщение пресс-службы центра РИА «Новости».

Состояние подростков было крайне тяжелым, у одного оно осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом, уточнили в пресс-службе.

«У обоих детей развилось серьезное осложнение – реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», – пояснили в центре.

Главный гематолог Минздрава России Александр Румянцев, комментируя ситуацию, отметил, что «сейчас при этом заболевании выздоравливает больше 80% пациентов». «Успех большой, но все-таки есть пациенты, которые погибают», – сказал Румянцев.

Напомним, в октябре комиссия Минздрава провела внеплановую проверку работы НИИ детской онкологии в составе центра Блохина и выявила очень серьезные нарушения.

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