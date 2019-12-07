В МВД опровергли причастность экс-сотрудника главка к ДТП в Нижнем Новгороде

Один из автомобилей, попавший в ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему сотруднику главного управления МВД по Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Один из автомобилей [попавших в ДТП в Нижнем Новгороде] действительно зарегистрирован на бывшего сотрудника главного управления [МВД], но за рулем находился не он», – цитирует сотрудника пресс-службы регионального главка МВД ТАСС.

«По версии следствия, 7 декабря 2019 года около 17.30 водитель автомашины марки Toyota, выезжая с прилегающей территории на ул. Горького в Нижнем Новгороде, пересек полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов», – говорится в сообщении на сайте СК России.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Две женщины, сопровождавшие школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась», – сообщили в СК.

По данным СК России, за рулем автомобиля марки Toyota находился 43-летний водитель, который отказался от медицинского освидетельствования.

По факту дорожно-транспортного в центре Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, один из которых после столкновения вылетел на тротуар, сбив группу девятиклассников, направлявшихся в театр в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков, все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго – средней степени, еще одна женщина умерла.

По данным ГИБДД, предполагаемый виновник аварии ранее лишался прав за пьяное вождение, при этом после ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования.