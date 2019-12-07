Иран объявил о разработке нового поколения центрифуг для обогащения урана

Иран в ближайшем будущем представит новое поколение центрифуг для обогащения урана, сообщил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.

«В недалеком будущем мы представим новое поколение центрифуг отечественного производства», – цитирует иранского чиновника ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее МИД России предупредил, что бездействие участников ядерной сделки с Ираном может привести к необратимым последствиям.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли годом ранее. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ЕС призвали Тегеран выполнять обязательства по ядерной сделке во избежание эскалации ситуации.