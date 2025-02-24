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Конгрессвумен Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором»
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что он готов покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.
«Этот маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы», – заявила конгрессвумен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Она подчеркнула, что США больше не собираются «платить» за украинский конфликт.
Напомним, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов». Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.