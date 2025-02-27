Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Назначена дата рассмотрения вопроса об отправке генерала Попова в СИЗО
Запрос о замене домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову рассмотрят на заседании Тамбовского гарнизонного военного суда 28 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.
Прокуратура рассмотрит ходатайство прокуратуры в пятницу, сказал собеседник ТАСС.
Напомним, прокуратура запросила ужесточения меры пресечения для Попова с домашнего ареста на следственный изолятор, поскольку тот нарушил условия содержания.
По данным источника, Попов не прошел медосвидетельствование, когда на своей машине поехал из Москвы на судебный процесс, и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.