Прокуратура попросила отправить генерала Попова в СИЗО

Tекст: Алексей Дегтярев

Ходатайство подано в Тамбовский гарнизонный военный суд, обвинение просит отправить Попова в СИЗО, сообщил собеседник ТАСС.

В ходатайстве указано, что фигурант нарушил условия домашнего ареста, он не проходил медосвидетельствование, когда на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс, и его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ходатайство могут рассмотреть 27 февраля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский не опроверг это сообщение, однако не сообщил, что оно соответствует действительности. Он добавил, что сотрудники ФСИН, следящие за исполнением условий домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.

Буйновский отметил, что на Попова действительно составляли протокол, когда он ехал в суд.

«Он был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор», – добавил защитник.

По словам адвоката, Попов отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд.

Ранее защита Попова заявляла, что дело нужно вернуть из суда в прокуратуру, поскольку ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими по делу о мошенничестве на 114 млн рублей.