Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Во время выступления Курчанин насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Певица заявила, что помнит исполнителя по слепым прослушиваниям.

«Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение,» – приводит ее слова РИА «Новости».

Обращаясь к подопечному лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Гагарина добавила, что прощает артиста, так как знает, кто научил его такому.

В программе произошла и другая перепалка – между продюсером Константином Меладзе и Сергеем Шнуровым. Композитор выразил восхищение и изумление той уверенностью, «с которой всегда команда Сергея исполняет даже самые дурацкие абсурдные песни». «Это до такой степени убедительно, что появляется даже смысл, – заявил Меладзе.

Речь шла о выступлении 18-летней Рагды Ханиевой, которая исполнила смелый мэшап, соединив песню Билли Айлиш Bad guy с композицией Life российской певицы Zivert. Меладзе отметил, что если бы не мощная финальная нота этой песни, ему бы не удалось расслышать «фантастических вокальных качеств» этой певицы. «Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению. Хочется послушать, на что она способна», – выразил пожелание продюсер.

Замечание Меладзе возмутило Шнурова. «Что вы такое говорите? «Используйте вокалисток по назначению». Не все такие талантливые, как вы. Понимаете?» – возмутился музыкант.

Ранее на шоу «Голос» произошел другой скандал. Участник проекта Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину, позже объяснив это волнением.

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