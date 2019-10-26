Участник шоу «Голос» объяснил отказ жать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за волнения. По его словам, он думал, как не упасть или «не завопить от радости», пока шел к наставникам.

«Пройти во второй тур шоу «Голос» на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу», – рассказал Королев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что испытывает бесконечное уважение к Сюткину и любовь к его музыке, творчество наставника вдохновляет его по сей день.

«Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее, и все будет хорошо», – отметил Королев.

Ранее пользователи видеосервиса YouTube обратили внимание, что Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.