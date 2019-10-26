В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину

Пользователи видеосервиса YouTube обратили внимание, что участник шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.

Королев исполнил народную песню «Когда молод был». Во время его номера, к мужчине повернулись все наставники, кроме Сюткина. Королев решил пойти в команду Константина Меладзе, который в ответ на выбор участника лично подошел к нему и пожал руку. Затем Королев направился к Полине Гагариной и Сергею Шнурову, минуя Сюткина, после чего покинул сцену, передает РИА «Новости».

В комментариях пользователи видеохостинга обратили внимание на казус, и некоторые из них предположили, что участник шоу не проявил уважение к Сюткину.

«Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал», – написала Genevra a.

«Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное», – заметил Radar Magazine.

Однако некоторые комментаторы выразили мнение, что Королев мог перенервничать и не заметить Сюткина.

«Слушайте, я вот даже не представляю себе как там нервничает человек… Он мог просто не заметить в силу волнения. Он просто растерялся и забыл пожать ему руку», – возразила Гузель Газизова.