Сюткин отреагировал на отказ участника шоу «Голос» пожать ему руку

Российский певец Валерий Сюткин заявил, что не помнит инцидента с участником вокального шоу «Голос» Даниилом Королевым, который после своего выступления пожал руки всем наставникам, кроме Сюткина.

Артист призвал «не цепляться» к исполнителю и «не сгущать краски», передает «Газета.Ru».

«Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то [обиды]... Я что, его обидел там чем-то?» – отметил артист.

По его мнению, такое поведение может быть связано с волнением исполнителя, либо участник проекта «просто мимо прошел».

«Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», – сказал он.

Ранее пользователи видеосервиса YouTube обратили внимание, что Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.

Сам участник шоу объяснил это волнением, для него было неожиданно пройти во второй тур и «все, о чем он думал в тот момент, – это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам».