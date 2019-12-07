Власти в Ленобласти отреагировали на видеоролик с матерящейся чиновницей

Власти Сосновоборского городского округа в Ленинградской области решили рассмотреть на комиссии по этике эпизод с использованием нецензурной лексики в ходе публичного выступления начальника отдела по молодежной политике.

«Эпизод обязательно внимательно рассмотрим на комиссии по этике. В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего», – цитирует представителя администрации округа ТАСС.

Накануне стало известно, что чиновница из Ленобласти на форуме добровольцев матом призвала молодежь к усердной работе.

Ранее чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич в оскорбительной форме высказывалась о жертвах наводнения в Тулуне. После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница уволилась.

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