Чиновница из Ленобласти матом призвала молодежь к усердной работе

Выступая на форуме добровольцев, начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленобласти Александра Позднякова в нецензурной форме призвала молодежь к усердной работе.

«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, к кому угодно. Если вы не будете реально, я прошу (прощения) за мою цензуру, ******* (усердно трудиться)», - сказала Позднякова. Запись выступления публикует «НТВ».

Присутствующие в зале явно не оценили высказывания чиновницы. В ответ на ее заявление по залу прокатилась волна негодования, однако сама Позднякова отметила, что «подбодрила ребят».

Ранее чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич в оскорбительной форме высказывалась о жертвах наводнения в Тулуне. После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница уволилась.