Белый дом призвал демократов прекратить фарс с импичментом Трампа

Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне призвал демократов Палаты представителей Конгресса прекратить расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, назвав слушания фарсом, сообщает The Washington Post.

Сиполлоне подчеркнул, что демократы «этим фарсом потеряли слишком много времени Америки», передает ТАСС.

«Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания», – заявил юрисконсульт Белого дома в письме главе юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, члену Демократической партии Джерролду Надлеру.

Напомним, в четверг Надлер заявил, что показания экспертов якобы подтвердили наличие базы для объявления импичмента Трампу. После этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения против Трампа. Рассмотрение «доказательств» в деле по импичменту Трампа назначено на 9 декабря.

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