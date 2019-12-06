В ответ на строительство российской базы Норвегия пообещала быть «ушами НАТО»

Норвежский премьер Эрна Сульберг заявила, что Россия якобы занимается строительством самой северной авиабазы истребителей в мире, она будет располагаться на Земле Франца-Иосифа в 1000 километрах от Северного полюса.

База будет носить название «Нагурское» или «Нагурская», сообщил норвежский телеканал TV 2 со ссылкой на датскую военную разведку, передает «Иносми.ру».

О том, что в этом районе ведется работа по удлинению взлетно-посадочной полосы, говорят снимки, сделанные осенью 2019 года, отмечает телеканал.

С этой базы, по утверждению датской разведки, российские самолеты смогут достичь северо-восточной границы Гренландии, а с помощью ракет провести атаку на базу Туле.

Премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила каналу, что строительство Россией авиабазы в том регионе «вписывается в уже известную картину».

«Россия усиливает свою военную мощь, в том числе на севере, она стала быстрее, мобильнее, у нее больше оборудования и возможностей. Но по сути это для нас ничего не меняет. Мы просто должны создать систему обороны, которая с учетом нашего членства в альянсе была бы достаточной, чтобы сдерживать агрессию», – отметила Сульберг.

Она добавила, что Норвегия регулярно докладывает союзникам по НАТО о росте российских вооружений в Арктике. «Наша задача в рамках НАТО – быть глазами и ушами альянса на севере», – добавила премьер.

В мае министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.