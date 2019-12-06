Украина вспомнила о Будапештском меморандуме

МИД Украины назвал Будапештский меморандум политико-правовой основой обеспечения своей безопасности со стороны США, Великобритании, Франции и КНР и призвал Россию соблюдать обязательства по этому документу.

В ведомстве отметили, что к 25-й годовщине подписания Будапештского меморандума Украина полностью выполнила свои обязательства, проведя ядерное разоружение. Однако Россия, наоборот, грубо нарушила свои обязательства и базовые принципы международного права, передает «Интерфакс».

«Сегодня Россия активно милитаризует территорию оккупированного Крыма, уже превратив его в мощную военную базу. Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия Россией на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества», – отметили в МИД Украины.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Украина ценит действия США, Франции и Великобритании, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны в пределах международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку помощью Украине в усилении ее обороны и введением санкций против России.

Напомним, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году. Согласно ему, Украина отказалась от ядерного статуса взамен на гарантии безопасности стран-подписантов.

Ранее осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие. Он отметил, что раз «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», от которой Украина отказалась, подписав Будапештский меморандум.

А первый президент Украины Леонид Кравчук, давая совет Зеленскому перед встречей с Путиным, заявил, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.