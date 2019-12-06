Коллекторы пообещали смерть ребенку, на лечение которого должница взяла кредит

В Подмосковье коллекторы назвали «выродком» 10-месячного внука клиентки, для лечения которого та брала кредит, и пообещали, что его «ни один врач спасти не сможет».

Женщина рассказала «Комсомольской правде», что коллекторы угрожали добиться ее увольнения на работе и отнять ее квартиру, а также звонили ее родственникам.

Она взяла кредит в 15 тыс. рублей для подготовки внука к операции, ребенок родился с пороком сердца и дефектом неба.

Врачи сообщили ей, что для лечения необходимо хирургическое вмешательство, иначе мальчик не сможет жить полноценной жизнью.

«Нассчитывала отдать все вовремя. Но возникло затруднение, много денег уходило на реабилитацию Димы. Я стала понимать, что отдать деньги в срок не успею», – пояснила собеседница издания.

Она попросила финансовую организацию взять отсрочку на выплату, и там пошли ей на уступки. После этого коллекторы начали ей названивать.

Некая женщина по телефону пригрозила «устроить ужасную жизнь», после чего ей позвонил мужчина, который рассказал, что долг перекуплен, и теперь она должна 150 тыс. рублей.

В одном из сообщений, которые писали коллекторы должнице, ее внука назвали «выродком», и пообещали, что «ни один врач спасти не сможет».

В ноябре коллектор забрал у женщины автомобиль вместе с трехлетней дочерью, которую не заметил в салоне машины.