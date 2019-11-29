Коллектор забрал у женщины автомобиль вместе с дочерью

В Екатеринбурге коллектор забрал у женщины автомобиль вместе с ее трехлетней дочерью, на мать завели дело, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Жительница Верхней Пышмы обратилась в полицию и сообщила, что оставила автомобиль у бизнес-центра в Екатеринбурге, в котором находился ребенок, после чего вместе с подругой зашла в здание, пояснил Горелых, передает РИА «Новости».

Вернувшись, женщина не нашла ни автомобиль, ни дочь.

«Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозайм в сумме 160 тыс. рублей», – уточнил представитель ведомства.

Женщина передала в залог компании автомобиль, но оставила у себя в пользовании. Директор организации рассказал полиции, что около года должница не выплачивала средства по кредиту.

Сотрудники микрокредитной компании нашли автомобиль по спутниковому маяку, и, не дождавшись хозяйки, отогнали машину на корпоративную парковку.

Двери автомобиля оставались открыты, двигатель был заведен, ключи были в замке зажигания, подчеркнул Горелых. Сотрудник компании обнаружил ребенка уже в дороге.

«Мужчина приехал в ближайший отдел полиции, передал ребенка полицейским, написал объяснение, а сотрудники полиции, в свою очередь, вызвали медиков и передали малышку в больницу №8. Она жива, здорова, с ней все в порядке. В отношении матери девочки органы внутренних дел завели административное делопроизводство по ч.1 ст. 5.35 КоАП (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Юридически-правовую оценку действиям самой микрокредитной компании дадут в ходе начавшейся проверки сотрудники полиции ОП №14 ОВД Екатеринбурга, куда обратилась за помощью мать ребенка», – пояснил представитель ведомства.

В ноябре в Госдуме предложили наказывать кредитные организации, сотрудники которых «переусердствовали» во время взыскания долгов.