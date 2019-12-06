Раймонд Паулс пожаловался на «навязчивость» россиян

Композитор Раймонд Паулс отметил, что публика в Латвии «не такая навязчивая», как в России. Он признал, что своей популярности обязан российскому телевидению, заявив, что порой это ему мешает.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Apollo.

Также композитор рассказал о том, что популярность ему иногда мешает, но отметил, что без нее заниматься концертной деятельностью очень сложно.

Кроме того, добавил Паулс, в годы дефицита популярность особенно помогала ему. «Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты», – заключил музыкант.

Ранее Паулс в интервью латвийским СМИ напомнил, что в стране больше нет музыкального конкурса «Новая волна», который был очень значимым для Латвии, а также рассказал о разнице вознаграждений за работу в Москве и Риге.