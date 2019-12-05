Эксперт оценил сумму «страховки от войны» для Saudi Aramco

В России компании платят за подобные услуги до 50 миллионов рублей в год, но в случае с саудовской нефтяной компанией суммы будут куда больше, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по страховому рынку Дмитрий Косаков.

Одна из самых дорогих компаний в мире, саудовская Saudi Aramco накануне выхода на IPO намерена застраховать свои объекты от нападения террористов, саботажа, а также на случай войны. В сентябре объекты компании атаковали дроны повстанцев-хуситов, после чего ее акции на местной бирже упали более чем на 2,5%.

«Страхование Aramco просто необходимо, так как 100% акций находится у королевской семьи, и в случае непредвиденной ситуации она не готова нести дополнительные затраты. Поэтому такое желание после последних атак на ее терминалы полностью оправдано. Все зависит от той стоимости, которую захотят получить в виде страховых выплат», – говорит Косаков.

В России владельцы больших производственных объектов практикуют подобное страхование, поясняет эксперт. Но тариф сильно зависит от различных факторов.

«Допустим, у нас подобные выплаты идут до 50 миллионов рублей в год, что является достаточно весомой суммой для России. А в Саудовской Аравии с учетом нестабильной обстановки эта сумма будет гораздо выше. Тарифы, по которым обычно работают страховщики в этой области, варьируется от 0,05 до 5% (от единицы страховой суммы)», – уточняет Косаков.

Эксперт отметил, что не припоминает случая страхования таких крупных компаний, как Saudi Aramco, но с 1984 года, когда в Индии произошла Бхопальская катастрофа – авария на химзаводе – такая практика применяется всеми крупными фирмами.

Saudi Aramco – крупнейшая национальная компания в мире по объемам добычи нефти и размеру запасов. На IPO она собирается продать 1,5% акций, которые разместит на национальной бирже. Цена варьируется от 8 до 8,5 долларов за акцию. Выручить компания рассчитывает от 24 до 26 млрд долларов США.