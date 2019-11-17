Saudi Aramco назвала объем акций для продажи

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco разместит на национальной бирже 1,5% акций, заявила компания.

Диапазон цены размещения при IPO Saudi Aramco составит 8-8,5 долларов за акцию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября – 4 декабря, для индивидуальных – 17–28 ноября. Окончательную цену обещано назвать 5 декабря.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с низкими ценами на нефть, из-за которых в том числе было принято решение о продаже акций Saudi Aramco.