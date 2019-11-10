Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала сроки подписки на первичное размещение акций для инвесторов.

Для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября – 4 декабря. Для индивидуальных инвесторов назначен срок 17–28 ноября. Окончательную цену назовут 5 декабря.

Индивидуальные инвесторы смогут купить до 0,5% акций, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в IPO разрешено принимать участие разведенным женщинам и вдовам из Саудовской Аравии.

Индивидуальными инвесторами могут стать саудовские граждане, а также граждане других стран, живущие в Саудовской Аравии, или граждане стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, «в каждом случае имеющие банковский счет в одной из перечисленных организаций».

После начала торгов дополнительный листинг запрещен на полгода. Saudi Aramco и Эр-Рияд в течение года не смогут продавать акции после начала листинга. Исключение составляют сделки с правительствами других стран, а также их стратегическими инвесторами.

В число банков-андеррайтеров входят ряд американских и английский HSBC Saudi Arabia.

Saudi Aramco не считает, что атаки дронов на саудовские НПЗ окажут сильное влияние на финансовое состояние компании.

Правительство страны продаст Saudi Aramco пакет ее акций стоимостью 1 млрд долларов в рамках программы поощрения сотрудников.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, контролирующая почти все нефтедобывающие мощности страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с низкими ценами на нефть, которые в том числе привели к решению о продаже акций Saudi Aramco.

Напомним, предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США и Саудовская Аравия обвинили в причастности к атакам Иран.