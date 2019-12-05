Фотобанк Shutterstock удалил материалы с оскорблением госсимволов России

Фотобанк Shutterstock удалил со своих страниц материалы с оскорблением госсимволов России и способами самоубийства, после чего его исключили из реестра запрещенной в России информации, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Shutterstock удалил материалы с запрещенной информацией и исключен из реестра», – рассказал Ампелонский РИА «Новости».



Ранее стало известно, что страницы одного из крупнейших фотобанков Shutterstock внесены в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры и по решению Роспотребнадзора, так как на них были размещены материалы, оскорбляющие российские госсимволы, и материалы о способах самоубийства.