Для конвоиров банды GTA попросили реальные сроки

Государственный обвинитель попросил назначить полицейским, конвоировавшим членов «банты GTA» и допустившим перестрелку, наказание в виде условных и реальных сроков, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

«Гособвинитель в ходе прений попросила суд признать подсудимых виновными и назначить им наказание от полутора лет условно до трех лет колонии-поселения», – пояснили в суде, передает РИА «Новости».

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда перед заседанием по делу «банды ГТА» в лифте произошла стрельба, когда фигуранты дела попытались совершить побег, выхватив оружие у полицейских. В итоге четверо обвиняемых участников банды были убиты.

В сентябре 2019 года Верховный суд России оставил без изменений пожизненные сроки для четырех участников «банды ГТА» за разбои и убийства.