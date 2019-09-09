Верховный суд подтвердил пожизненный приговор участникам «банды ГТА»

Верховный суд России оставил без изменений пожизненные сроки для четырех участников «банды ГТА» за разбои и убийства.

«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения», – цитирует РИА «Новости» сообщение суда.

Приговор пятого участника банды, осужденного на 20 лет, суд также оставил без изменений.

«Банда ГТА» – преступная группировка, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, названа она по популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). Участниками банды были не менее 15 выходцев из Средней Азии, убившие в ходе разбойных нападений 17 человек и ранившие еще двух.

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда перед заседанием по делу «банды ГТА» в лифте произошла стрельба, когда фигуранты дела попытались совершить побег, выхватив оружие у полицейских. В итоге четверо обвиняемых участников банды были убиты.