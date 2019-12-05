Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейки о судах

Совет судей России отклонил идею введения ответственности для СМИ за фейковые новости, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за «заказные» публикации в интересах отдельных участников судебных процессов, заявил председатель совета Виктор Момотов.

Момотов заявил, что эти вопросы «действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы», однако это были «мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали», передает ТАСС.

«Когда Совет судей (на заседании 5 декабря) принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов», – добавил он.

В свою очередь, председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев заявил, что «судей можно понять, потому что факты давления на суд со стороны СМИ случаются», передает радио Sputnik.

Однако введение дополнительных норм ответственности для СМИ «может стать формой ограничения свободы слова, свободы распространения информации», и «при введении этих мер любой материал может быть признан тенденциозным».

В результате «у журналистов начнет вырабатываться внутренняя цензура, они будут бояться говорить о том, что происходит, общество меньше будет знать о том, что происходит на судебных процессах».

«По сути, это – введение ведомственной цензуры, а цензура у нас запрещена Конституцией, об этом иногда даже судьям надо напоминать», – считает Соловьев.

Ранее газета «Ведомости» написала об идее наказывать СМИ за давление на суд. По информации издания, инициатива была в концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.