Владелец кинотеатра «Соловей» назвал причину приостановки сноса

Временная приостановка работ по демонтажу кинотеатра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве была связана с техническими моментами, сообщил представитель АО «Киноцентр».

Приостановка обусловлена «техническим обслуживанием техники, в частности, ножниц и процессом отделения металла от бетонных конструкций и последующим складированием металла для вывоза», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в дальнейшем остановки будут производиться только для регламентного обслуживания техники. Планируется, что до 1 января завершится «основной разбор здания».

На данный момент задействовано пять единиц техники для демонтажа около десяти единиц сервисной техники (подвоз, мусор) и 25 работников. Количество техники предполагается увеличить вдвое.

Ход работ периодически проверяется инспекторами ОАТИ.

Представитель АО «Киноцентр» сообщил также, что задолженность кинотеатра «Соловей» перед МОЭК предполагается погасить до конца января.

«Окончательный платеж в 47 млн рублей должен был пройти в сентябре. Оплатить планировали за счет получения проектного финансирования. В нужное время его не получили», – пояснили в компании.

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) требует взыскать с владельцев кинотеатра «Соловей» задолженность в размере почти 47 млн рублей, а также 2 млн неустойки.

Напомним, в среду в Москве начали сносить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Работы были приостановлены из-за пытавшихся помешать этому активистов, но затем возобновлены.