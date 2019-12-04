В Москве начали сносить кинотеатр «Соловей»

В Москве в среду начался снос киноцентра «Соловей», построенного в 1989 году.

На данный момент спецтехника демонтирует металлический фасад строения, передает ТАСС.

Гендиректор АО «Киноцентр» Сергей Черкашин сообщил, что работы по сносу планируется закончить в марте 2020 года.

«Ордер на снос у нас закончится в марте 2020 года, но мы завершим раньше. У нас стройка впереди», – сказал Черкашин.

В «Соловье» было 24 зала, это был один из самых крупных кинотеатров в России, СНГ и Восточной Европе. Киноцентр проработал 30 лет и стал одним из главных мест для показа авторского кино.

В последний раз в центре показывали кино 1 декабря. Гостям продемонстрировали картину Чарли Чаплина «Великий диктатор», эту же ленту показывали на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что проблема с киноцентром «Соловей», будет решена. На месте «Соловья» или рядом с ним могут построить новый кинотеатр. Глава ведомства отметил, что правительство Москвы обсуждает с собственниками здания вопрос о сохранении системы показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы.

По словам зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, собственники киноцентра просят за него 6 млрд рублей, возможность выкупа обсуждается в мэрии.

В прошлом году издание «Ведомости» сообщило, что московские власти согласовали строительство многофункционального жилого комплекса площадью 83 тыс. кв. м на месте киноцентра «Соловей». На сайте Сhange.org появилась петиция за сохранение «Соловья», который известен своим репертуаром, а также показами авторского кино. После информации о закрытии киноцентра в Москве прошел согласованный митинг против сноса «Соловья». Против закрытия комплекса выступил также министр культуры. По данным издания, строить жилой комплекс на месте киноцентра намерены бывшие акционеры банка «Хованский».

Также председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить кинотеатр «Соловей».