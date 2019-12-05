Лукашенко пообещал «выкрутиться» без кредитов России

Белоруссия полагается на свои возможности и ресурсы и может выкрутиться без кредитов от России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Белоруссия «не просит у России никаких кредитов», передает РИА «Новости».

В октябре в министерстве финансов Белоруссии заявляли, что Евразийский банк развития, который управляет Евразийским фондом стабилизации и развития, затянул принятие решения о выделении республике последнего транша кредита фонда в размере 200 млн долларов.

Перед этим Минск заявил, что страна больше не запрашивает кредит на 600 млн долларов у России.

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