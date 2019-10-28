Белоруссия потребовала у структуры ЕАЭС 200 млн долларов

В министерстве финансов Белоруссии сообщили, что Евразийский банк развития (ЕАБР), управляющий Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), затянул принятие решения о выделении республике последнего транша кредита фонда в размере 200 млн долларов, поэтому Минск якобы может рассчитывать на эти деньги.

«До сих пор нет какого-либо решения ЕФСР о предоставлении Белоруссии средств седьмого транша либо о закрытии программы без предоставления последнего транша кредита, стабилизационная программа, как считает минфин, имеет активный статус, и «мяч» находится на стороне ЕФСР», – заявили в пресс-службе министерства финансов республики, передает РИА «Новости».

Там отметили, что белорусская сторона представила в ЕФСР отчет о выполнении условий по седьмому траншу второй стабилизационной программы в январе 2019 года, однако «управляющим до настоящего времени не предоставлено соответствующее заключение в адрес белорусской стороны, хотя все показатели, пусть с некоторым опозданием, но были выполнены».

При этом, по данным белорусского портала tut.by, в Евразийском банке развития сообщили, что Белоруссия больше не может претендовать на получение 200 млн долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как «период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Белоруссии истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении минфин РБ к Управляющему не обращался».

Ранее министр финансов Белоруссии заявил, что страна больше не запрашивает государственный кредит на 600 млн долларов у России, так как потребности в нем нет.