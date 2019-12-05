Медведев рассказал о ходе «мусорной реформы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам рассказал о ходе реализации «мусорной реформы» в стране.

Соответствующий вопрос был задан корреспондентом канала НТВ.

Медведев отметил, что речь идет не о реформе, а о создании принципиально новой для России отрасли, которая уже много лет существует в каждой развитой экономике.

По его словам, речь идет о большом объеме работы и крупных инвестициях.

Он подчеркнул, что решение вопроса утилизации твердых бытовых отходов – это вклад в будущее России, в здоровье нации, потому этим вопросом необходимо заниматься, «даже если это кому-то не нравится».

Медведев указал также, что ему было важно дать соответствующий сигнал в регионы. Он подчеркнул, что Кремль «не может принимать решение по каждому мусорному баку», потому эти вопросы должны стоять у региональных правительств.

«Это очень важная задача. Нам нужно жить в чистой стране, а страна у нас прекрасная», – сказал Медведев.

Премьер также отметил, что в России удалось избежать масштабного роста тарифов в связи с проведением «мусорной реформы», в данный момент тарифы находятся на приемлемом уровне.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила расчета тарифа на вывоз мусора.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российскому обществу предстоит одолеть «мусорные завалы».

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