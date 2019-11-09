В России изменятся правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов на вывоз мусора, исключаются налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, постановлением вносятся изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет госбюджета, «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле были подведены первые итоги «мусорной реформы» в России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российскому обществу предстоит одолеть «мусорные завалы».

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