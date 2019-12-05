Немецкий эксперт назвал наиболее вероятный сценарий в отношениях России и Германии

«Причина сдержанных комментариев по поводу высылки российских дипломатов и «дела Хангошвили» – в том числе в том, что все ждут саммита «нормандской четверки» по Донбассу, и не хотят в этот момент осложнять отношения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сдержанную реакцию немецкой прессы на дипломатический скандал.

«Немецкие СМИ просто передали, что двух дипломатов объявили персонами нон грата и отозвали домой; цитировалось заявление Меркель, которая дала объяснение данному решению. Анализировать произошедшее достаточно сложно, ведь никто не знает, кем в действительности является убийца Зелимхана Хангошвили. Ряд политиков высказывал сомнения: на стадии расследования (когда непонятно, куда ведет след убийцы, возможно просто в какие-то криминальные структуры), зачем надо было выгонять дипломатов, зачем нужно портить отношения с Кремлем?», – заметил германский эксперт Александр Рар.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель объяснила высылку дипломатов вовсе не тем, что подозреваемый в убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили якобы имеет отношение к российскому государству. Это притом, что версию причастности гибели Хангошвили к «шпионским акциям ГРУ» активно раскручивал ряд западных СМИ, приравнявших дело экс-боевика к делу Скрипаля. «Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», – поясняла Меркель.

Александр Рар полагает, что руководство Германии объективно не заинтересовано в обострении отношений с Москвой в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. «Даже те, кто критически настроен по отношению к России, не выступают с критическими заявлениями, дабы не сорвать подготовку к заседанию «четверки», – указал германский эксперт.

В четверг стало известно о возобновлении прокладки трубы «Северного потока-2». Как ранее отмечал Рар, ситуацию вокруг дела Хангошвили начали вновь нагнетать как раз в момент, когда Россия и Германия стоят на пороге улучшения отношений и завершения строительства «СП-2».

Говоря об анализе ситуации, которая складывается в связи с высылкой дипломатов, Рар указал на публикацию немецкого издания Die Welt (перевод доступен на портале «ИноПресса»). По мнению автора публикации, возможны три варианта. Либо Россия пойдет навстречу и выдаст Германии тех, кого Берлин считает виновным, – либо возможна взаимная эскалация, встречная высылка немецких дипломатов из Москвы и срыв парижского саммита по Украине. Либо, предполагает Welt, Москва действительно пойдет на зеркальные меры, вплоть до высылки дипломатических работников – но обострения германо-российских отношений не последует, так как сейчас двум странам важно поддерживать контакты. Напомним, что МИД России пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

«На мой взгляд, самый реальный вариант – именно третий, – полагает Рар. – Отмечу, что российская реакция на произошедшее тоже отличается взвешенностью. Сначала, я полагаю, было большое изумление от такого шага Берлина. Но затем последовало заявление Ангелы Меркель, которое заметно отличается от заявлений, которые делала Тереза Мэй по поводу дела Скрипалей. Фактически Берлин призвал к тому, чтобы делиться информацией о расследовании, призвал к сотрудничеству».

«Теперь я думаю, в Москве будут решать – что в данный момент немцам нужно от России, и возможно, передадут какую-либо информацию о гражданине РФ, который находится в немецкой тюрьме по обвинению в убийстве Хангошвили. Возможно даже, что подобный обмен информацией произойдет еще до встречи «четверки» в Париже», – полагает собеседник.

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