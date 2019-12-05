Москалькова намерена дать оценку делу блогера Егора Жукова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова даст экспертную оценку по делу блогера Егора Жукова после вступления приговора в законную силу, заявила она в МГИМО.

«У меня были на приеме родители Егора Жукова, когда он был еще под стражей. Очень рада, что мера пресечения была изменена. Я осуществляю мониторинг его дела. Я могу вступить в защиту тогда, когда есть приговор, вступивший в законную силу. Закон не разрешает уполномоченному вмешиваться в следствие и в судебный процесс. Но, когда вынесен приговор, он может его оценить, вынести свое заключение, дать на экспертную оценку – такое право ему предоставлено, и я им намерена воспользоваться», – цитирует Москалькову РАПСИ.

В начале августа Жуков был задержан по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Блогер выдвигался на выборы в Мосгордуму по четвертому избирательному округу Москвы в качестве независимого кандидата, но зарегистрирован не был.

В начале сентября следствие сняло с Жукова обвинения в участии в массовых беспорядках, однако блогер стал фигурантом дела о призывах к экстремистской деятельности. Поводом для нового обвинения стал ролик на сайте YouTube, где студент говорит о «необходимости любых форм протеста».

После задержания Жуков находился под стражей, но позже был переведен под домашний арест.