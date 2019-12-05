Австрия нашла «племянницу российского олигарха» со скандального видео с вице-канцлером

Спецслужбы одной из балканских стран укрывают девушку, сыгравшую роль племянницы российского олигарха на видеозаписи с острова Ибица с участием теперь уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщили австрийские СМИ.

Как пишет Osterreich, в австрийской контрразведке утверждают, что на девушку с видео был оформлен поддельный паспорт на имя Алены Макаровой, при этом подозреваемую участницу скандала укрывают спецслужбы на Балканах. По данным газеты, добиться ее экстрадиции в Австрию практически невозможно, передает ТАСС.

Также криминальная полиция Австрии располагает фотографиями «подсадной утки» в скандале «Ибица-гейт». Следствие получило фото из мобильного телефона венского агента по недвижимости Ирены Маркович, знакомой с участницей скандальной видеозаписи.

По данным австрийских СМИ, видеозапись была сделана немецким детективом, венским адвокатом и экспертами в области слежки, чьи имена не называются. Проведение операции могло стоить ее организаторам 400 тыс. евро.

Напомним, австрийское издание Kronen Zeitung ранее выяснило, что роль «русской племянницы олигарха» на встрече с Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, а видео было спланированным.

Видеозапись опубликовали Spiegel и Suddeutsche Zeitung. После этого в Австрии произошел политический скандал, приведший к отставке Штрахе и затем к отставке канцлера и его правительства.

МИД России потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха».

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