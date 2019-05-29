МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения, согласно которым роль «русской племянницы олигарха» на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, а опубликовавшие видео немецкие СМИ знали, что материал постановочный.

«После того, как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Suddeutsche Zeitung получили видео с якобы «племянницей» русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро, а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться», – написала Захарова в Facebook.

Она призвала журналистов рассказать, как «эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой».

«Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенном германскими СМИ информационной операции», – добавила Захарова.

Она также обратила внимание, что главный вопрос остается открытым. «Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу. Европа, очнись!» – добавила представитель МИД.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что роль «русской племянницы олигарха» на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, передает «Российская газета».

В публикации говорится, что боснийка свободно владела русским языком, и якобы для того, чтобы поучаствовать в провокации, ей пришлось пройти некий кастинг. Причем отмечается, что девушек выбирали исходя из «вкусов» Штрахе, и за свою работу студентка в итоге получила 7 тыс. евро. При этом, подчеркивают в издании, всего на организацию этой операции было потрачено не менее 400 тыс. евро.

По данным Kronen Zeitung, встреча со Штрахе проходила на подготовленной вилле на Ибице. Как утверждается в статье, организаторы пытались продать «скандальную» видеозапись представителям политических и бизнес кругов Австрии, но никто не согласился ее приобрести. В итоге за 600 тыс. евро видео приобрела немецкая фирма, передавшая ее впоследствии СМИ.

Также в материале подчеркивается, что австрийские спецслужбы знали о существовании этой видеозаписи, но по необъясненным причинам не смогли завладеть ей до обнародования широкой публике.

Вызванный публикаций видеозаписи скандал привел к отставке правительства Австрии во главе с Себастьяном Курцем.