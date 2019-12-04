Экс-президенту Армении предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств, сообщили в Специальной следственной службе Армении (ССС).

Политик обвиняется в «организации хищения путем растраты государственных средств в особо крупных размерах, сообщает «Коммерсант».

По данным ведомства, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года во время проведения тендера на поставку дизельного топлива в рамках программы поддержки землепользователей, Саргсян поручил отдать предпочтение компании «Флеш», несмотря на то, что самую низкую цену предложила компания «Максхур».

По данным армянских СМИ, владелец компании «Флеш» Барсег Бегларян является близким другом Саргсяна.

В результате действий бывшего президента, государству был нанесен ущерб в размере 489 млн 160 тыс. 310 драмов - чуть более 1 млн долларов. Сейчас Саргсян находится под подпиской о невыезде.

Представители Республиканской партии Армении (РПА), которую возглавляет Саргсян, отказались комментировать дело против него.

Как считает директор ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, возбуждение уголовного дела против Саргсяна является продолжением кампании обвинений против представителей бывшей власти.

«Это довольно естественная вещь, теперь дошли и до Сержа Саргсяна», – сказал Искандарян.

При этом эксперт не считает, что дело против экс-президента связано с его критикой в отношении политики нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «То, что он начал высказываться по поводу политических событий, еще не означает, что он представляет угрозу для нынешних властей», – отметил Искандарян.

Президентский пост Саргсян занимал с 2008 по 2018 год. С 17 по 23 апреля 2018 года был премьер-министром страны. Напомним, в апреле 2018 премьер-министр Саргсян подал в отставку через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване.