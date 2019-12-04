Москве пообещали сугробы

Сильный снегопад ожидается в Москве и Московской области в течение часа, высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Внимание! В течение часа Москву и область накроет зарядами снега и метелью с ухудшением видимости до 2-3 км и менее! Высота снежного покрова повысится с 2 см до 5-6 см. Дорожная обстановка осложнится. Тормозной путь увеличится в 4 раза (при скорости 60 км/ч – до 70 метров)! Будьте осторожны!», – написал Тишковец на своей странице в Facebook.

Центр организации дорожного движения Москвы порекомендовал автомобилистам отказаться от поездок из-за метели и гололедицы на дорогах. В центре призвали водителей быть аккуратными и соблюдать осторожность, а также пересесть по возможности на общественный транспорт.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с и гололедица. В таких погодных условиях всегда снижается средняя скорость на дорогах, увеличивается количество мелких аварий. В связи с этим вечером ожидаем затруднения на дорогах, особенно в центральной части города и на кольцевых магистралях», – говорится в сообщении на сайте ЦОДД.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице.

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