Москвичей ожидают метель, гололедица, порывистый ветер, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 1 до 3 градусов мороза, ночью температура сохранится на том же уровне. В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза, передает ТАСС.

Синоптики прогнозируют в среду снег, местами метель, гололед и гололедицу. Юго-западный ветер составит 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 12–17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы до 12.00 мск 5 декабря, метели (с 09.00 до 21.00 мск 4 декабря) и порывистого ветра до 09.00 мск 6 декабря. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.