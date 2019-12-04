Единороссы решили помочь пострадавшим от мошенников после наводнения иркутянам

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...

А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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              Единороссы решили помочь пострадавшим от мошенников после наводнения иркутянам

              4 декабря 2019, 18:25

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Правозащитный центр «Единой России» поможет возместить ущерб жителям Иркутской области, которые стали жертвами мошенников при ремонте жилья после наводнения, сообщил сопредседатель этой партийной структуры, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

              Парламентарий пояснил, что пострадавшие обратились к волонтерам «Молодой гвардии Единой России», которые работают в зоне подтопления в Иркутской области с лета. Одна из заявительниц рассказала, что ее дом сильно пострадал от паводка, на капитальный ремонт был выдан сертификат на 380 тыс. рублей. Исполнитель приступил к работе, но после получения денег пропал и на связь не выходил. По такой же схеме пострадали еще две семьи, передает ТАСС.

              «Ознакомившись с документами, мы пришли к выводу, что необходимо начать разрешение ситуации с досудебного порядка», – сказал Старшинов.

              Он уточнил, что на объект будет приглашен эксперт, который оценит весь причиненный ущерб и составит акт приема-передачи выполненных работ.

              «Мы направим претензию, в которой попросим расторгнуть договор, вернуть деньги, уплаченные по данному договору, а также возместить ущерб, который был причинен этими подрядными работами», – подчеркнул политик.

              По его словам, если подрядчик не захочет добровольно урегулировать спор, то будет составлено обращение в суд.

              «В этом случае мы будем взыскивать, помимо всего прочего, все судебные расходы», – предупредил сопредседатель правозащитного центра единороссов.

              Также он сообщил, что направил запрос в правоохранительные органы по факту мошенничества.

              «Необходимо провести проверку в отношении подрядчика, так как это не единственный подобный случай. Жители Иркутской области и так пострадали от обширного наводнения, многие лишились практически всего, а теперь даже не могут восстановить жилье. Нельзя допустить распространения таких случаев», – заключил Старшинов.


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