Единороссы решили помочь пострадавшим от мошенников после наводнения иркутянам

Правозащитный центр «Единой России» поможет возместить ущерб жителям Иркутской области, которые стали жертвами мошенников при ремонте жилья после наводнения, сообщил сопредседатель этой партийной структуры, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Парламентарий пояснил, что пострадавшие обратились к волонтерам «Молодой гвардии Единой России», которые работают в зоне подтопления в Иркутской области с лета. Одна из заявительниц рассказала, что ее дом сильно пострадал от паводка, на капитальный ремонт был выдан сертификат на 380 тыс. рублей. Исполнитель приступил к работе, но после получения денег пропал и на связь не выходил. По такой же схеме пострадали еще две семьи, передает ТАСС.

«Ознакомившись с документами, мы пришли к выводу, что необходимо начать разрешение ситуации с досудебного порядка», – сказал Старшинов.

Он уточнил, что на объект будет приглашен эксперт, который оценит весь причиненный ущерб и составит акт приема-передачи выполненных работ.

«Мы направим претензию, в которой попросим расторгнуть договор, вернуть деньги, уплаченные по данному договору, а также возместить ущерб, который был причинен этими подрядными работами», – подчеркнул политик.

По его словам, если подрядчик не захочет добровольно урегулировать спор, то будет составлено обращение в суд.

«В этом случае мы будем взыскивать, помимо всего прочего, все судебные расходы», – предупредил сопредседатель правозащитного центра единороссов.

Также он сообщил, что направил запрос в правоохранительные органы по факту мошенничества.

«Необходимо провести проверку в отношении подрядчика, так как это не единственный подобный случай. Жители Иркутской области и так пострадали от обширного наводнения, многие лишились практически всего, а теперь даже не могут восстановить жилье. Нельзя допустить распространения таких случаев», – заключил Старшинов.