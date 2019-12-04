В Бундестаге задумались о наказании для США и Украины

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, как Берлин может ответить на возможные санкции США из-за «Северного потока – 2».

Эрнст подчеркнул, что Вашингтона «не касаются» решения Германии в рамках ее энергетической политики, поэтому возможные американские санкции депутат считает «абсолютно недопустимыми».

Он заявил, что власти Германии «должны защищаться» и «задуматься о контрмерах», если США попробуют помешать «эксплуатации трубопровода», передает РИА «Новости».

В частности, Берлин мог бы «повысить пошлины» на добытый «методом фрекинга» газ из США, сказал Эрнст.

Эрнст также заявил, что позиция Киева «ставит под вопрос» помощь Украине. Он подчеркнул, что Киев «получил и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС», но при этом «выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют энергетическую политику» в Европе.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Германия поддержкой проекта «Северный поток – 2» душит украинскую экономику. Немецкие СМИ сообщали, что США готовят санкции против участвующих в проекте европейских компаний.

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