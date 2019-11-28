Нафтогаз обвинил Германию в «удушении» украинской экономики

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Германия поддержкой проекта «Северный поток – 2» душит украинскую экономику.

«С запуском «Северного потока – 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», – сказал он в интервью Deutsche Welle, передает ТАСС.

По словам Витренко, действия Германии якобы обернутся как финансовыми потерями для Украины, так и поставят под угрозу стабильность поставок газа в Европу.

«Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия, как один из лидеров Европейского союза, должна это осознавать», – заявил Витренко.

20 ноября глава Минэнерго Александр Новак не исключил запуска «Северного потока – 2» до конца 2019 года.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего 13 ноября в Германии приняли законопроект о возможности вывода «Северного потока – 2» из-под ограничений Газовой директивы ЕС.

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